جيزان 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، برنامجاً تدريبياً يهدف لتنمية مهارات منسوبي المدارس والإشراف التربوي في تفعيل مبادرة " بوابة المستقبل " وذلك بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى أسبوعين ويستهدف أكثر من ٤٠٠ متدرب ومتدربة إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.وأوضح مدير تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري أن برنامج بوابة المستقبل الذي سيتم تطبيقه في 229 مدرسة للبنين والبنات بالمنطقة ستسهم في دعم تنمية وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، تعتمد على التقنية، في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة التحصيل العلمي له.وأشار الدويري إلى أنه خلال الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي، سيتم تدريب 1794 معلما ومعلمة، و23.857 طالبا وطالبة في جميع مدارس مكاتب التعليم، مضيفا إلى أنهم يهدفون من خلال برنامج بوابة المستقبل إلى تحقيق الأهداف الممثلة في التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتغيير النمط التقليدي للتعليم، وتوسيع عمليات التعليم، والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي، والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة تعليمية مرتبطة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتمكين الطلاب من المهارات الشخصية، وتأهيله بجاهزية أكثر للدراسة الجامعية، وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.// انتهى//13:23ت م0054