لندن 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوقيع الحكومة البريطانية أمراً بإلغاء العمل بقانون بروكسل لعام 1972، ما يعني إنهاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.ووصفت الصحف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالطلاق الشائك، مشيرة إلى أن الوثائق المسربة التي توضح النتائج الأولية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق تدعو للتفكير.ولفتت أن النقص في الغذاء والأدوية والوقود الذي ستشهده بريطانيا حال الخروج دون اتفاق، من شأنه أن تعاني بريطانيا من أزمة لم تشهد نظيرا لها منذ عقود.وأشارت الصحف إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتوجه هذا الأسبوع للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، وأنه يجب أن يغتنم هذه الزيارة للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.وتناولت مأساة أفغانستان عقب الهجوم الانتحاري المروع قام به عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في كابل الذي قتل فيه 63 من ضيوف حفل زفاف.// انتهى //13:23ت م0055