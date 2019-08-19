الرياض 18 ذوالحجة 1440 الموافق 19 أغسطس 2019 واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون الطالبات في البرنامج التعليمي (سفراء العطاء إلى جنيف) بدعوة من مركز سبع نجوم للاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من18 وحتى 27 من شهر أغسطس لعام 2019م.وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية وزيارات إنسانية وأنشطة تطوعية لدى المنظمات الإنسانية الدولية مع برامج علمية واستطلاعية بالإضافة إلى زيارة السفارة السعودية لدى سويسرا.وتضمن البرنامج التعليمي مشاركة أربع طالبات هن: مثيلة الربعي من كلية الخدمة الاجتماعية، شموخ العتيبي من كلية التربية، مها الحميضي من كلية الصحة وعلوم التأهيل، نورة القحطاني من كلية طب الأسنان، بإشراف وكيلة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطالبات الدكتورة سعاد بن شرف أبو شال.كما تشارك 6 طالبات من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرحلة الطلابية العلمية لطالبات الجامعات السعودية إلى دولة ماليزيا خلال الفترة من 21 أغسطس 2019م ولمدة 10 أيام تحت مظلة لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة وتنسيق جامعة الأميرة نورة، وقد بلغ عدد الطالبات المشاركات 36 طالبة من عشر جامعات سعودية، وذلك بهدف تمكين الطالبة الجامعية وتطوير مهاراتها ومعارفها وتبادل الخبرات العلمية والعملية.//انتهى//14:28ت م0078