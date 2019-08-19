الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, معالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس.وفي بداية الاستقبال قدم الفارس تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية في المدينة وتعزيز عمل وتنسيق الإمارة والأمانة بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.// انتهى //14:34ت م0081