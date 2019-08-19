الباحة 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2018م واسنوه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بأهمية مبادرة "بوابة المستقبل" نحو تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور بيسر وسهولة، وتتيح للمعلم تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إضافة إلى تعزيز النشاطات العلمية والتعليمية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي على مستوى الإدارة الذي عقد اليوم بمقر الإدارة برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبد الخالق الزهراني، الذي أكد أهمية الاستفادة المثلى من التقنية الحديثة بما يعود بالمردود الإيجابي على الطلاب والطالبات.وناقش الاجتماع آلية تفعيل المبادرة التي ستطبق في 42 مدرسة في المنطقة تضمنت 23 مدرسة للبنين و19 مدرسة أخرى للبنات.بدوره أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات منسق المبادرة أحمد الصفا ، بأن التحول الرقمي يعد إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة في مرحلة "التحول الوطني 2020"، وذلك لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، يستفيد منها الطلاب والطالبات ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المدارس تقنياً وتشغيل نظام لإدارة التعلم الإلكتروني في المدارس وتدريب الفئات المستهدفة.وبين أن التدريب يمر بمراحل عدة، يبدأ بمسؤولي التحول الرقمي في المدارس والمعلمين والقيادات والمرشدين الطلابيين والطلاب وأوليا الأمور و قيادات التعليم.يشار أن تعليم الباحة قد شرع اليوم في تنفيذ المرحلة من تدريب قادة وقائدات المدارس المستهدفة بالمبادرة بمركز التدريب التربوي بوادي العلي للبنين وبمركز وسط الباحة للبنات.// انتهى //14:35ت م0082