تبوك 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأطلقت جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك حملة للتبرع بالحقيبة المدرسية، الذي تهدف إلى تأمين المستلزمات الدراسية للمحتاجين والأيتام في مختلف المراحل الدراسية لإعانتهم على مسيرتهم في طلب العلم.وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية نوف عويض العطوي أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على توفير الرعاية الشاملة من جميع جوانبها للمستفيدين, مبينةً أن الجمعية تسعى لتفعيل العديد من البرامج والأنشطة التي تصب في صالح الأسر المستفيدة من خدماتها، من خلال توسيع نطاق شراكاتها مع مختلف القطاعات لتحقيق رؤية الجمعية نحو استدامة مشاريعها وبرامجها التي تقدمها بشكل مستمر ودائم لجميع مستفيديها.وحثت العطوي الجميع إلى دعم برامج الجمعية وتمكينها من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحويله إلى واقع عملي, لافتةً النظر إلى أن باب التبرع مفتوحاً لهذه المبادرة عبر الحساب الرسمي للجمعية في مجموعة سامبا المالية آيبان SA 8340000000006070000501, مع إمكانية استقبال التبرع العيني للمستلزمات الدراسية بمقر الجمعية بحي الفيصلية بتبوك.// انتهى //14:36ت م0084