مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسنفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والإدارة العامة للنظافة، مساء أمس، المبادرة التطوعية لتنظيف جزء من مشعر عرفات بمشاركة ١٥٠ شاباً وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي.وتهدف المبادرة إلى مشاركة عدد من المتطوعين في الأعمال والخدمات البلدية، تنفيذاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحفيزاً إلى إثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب ورفع عدد المتطوعين.// انتهى //14:38ت م0086