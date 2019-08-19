الأحساء 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسعقدت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء، أمس، اجتماعها الرابع مع المجلس البلدي، لمناقشة التحضيرات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأولية ووضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مبادرة "أحساؤنا بلا حواجز"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون، والمدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، ومدير فريق عطاء لذوي الإعاقة الحركية التابع للجمعية خالد الضامر، وعدد من أعضاء الفريق، فيما مثل المجلس فهد الملحم، وأحمد الجعفري، وعبدالرحمن الذكر الله، والدكتور صالح التركي، وذلك بمقر الجمعية بالأحساء.ونوّه الدكتور السعدون، بتفانِ الجمعية واهتمامها بكل التفاصيل التي من شأنها تيسير الأمور وتكييف خدمات الوصول الشامل ليتمكن كل فرد من فئات ذوي الإعاقة من الاعتماد على نفسه والاستقلالية التامة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في نمذجة البيئة سعياً منها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.وأضاف السعدون أن الجمعية تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تهيئة البيئة العمرانية والمرافق العامة والخاصة، وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية لتتناسب مع احتياجات فئات ذوي الإعاقة في نطاق محافظة الأحساء، وزيادة الوعي المجتمعي ولفت أنظارهم إلى ضرورة احترام وجود هذه الفئة في المجتمع، منوهاً بجهود حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ في التوجه للعناية بذوي الإعاقة في جميع الأصعدة.// انتهى//14:40ت م0087