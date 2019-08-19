الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسيستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق العهد اللبناني في مباراة الذهاب بينهما التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.ويسعى الاتحاد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، حيث رصدت إدارة النادي مكافأة خاصة للاعبين في حال نجحوا من تحقيق الفوز في لقاءي الذهاب والإياب والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية وتأتي هذه المكافأة من أجل تحفيز اللاعبين للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.// انتهى //14:40ت م0088