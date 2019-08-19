جلال اباد 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأصيب 19 شخصا على الأقل بجروح خلال سلسلة انفجارات وقعت اليوم في مدينة جلال اباد شرق افغانستان .وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطالله خوقياني أن عشرة انفجارات نجمت عن قنابل يدوية الصنع في مختلف أحياء المدينة وضواحيها أثناء احتفال المدنيين بعيد الاستقلال.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات.// انتهى //14:48ت م0090