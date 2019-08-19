جيزان 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعددا من وكلاء ومنسوبي الجامعة.وتسلّم سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تقريرًا عن مشاركة الجامعة في موسم حج عام 1440هـ , مستمعًا سموه لشرح مفصل من معالي مدير جامعة جازان عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخطط العمل والبرامج التي جرى اعتمادها , وتهدف من خلالها الجامعة لخدمة أكبر عدد من حجاج بيت الله الحرام.ونوه سموه أمير جازان بالجهود التي تقدمها الجامعة في شتى المجالات ومساهمتها الدائمة في الشراكات المجتمعية ومن أهمها الإسهام في نجاح مواسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.من جانبه أعرب معالي مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات جامعة جازان عن شكر الجميع لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمامه ومتابعته لكل مشاركات الجامعة ويسهم في الرقي بالخدمات العلمية والعملية والمجتمعية التي تقدمها , إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.// انتهى //14:52ت م0091