عام / بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك
الاثنين 1440/12/18 هـ الموافق 2019/08/19 م واس
تبوك 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس
بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اليوم ، استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات ما بعد الثانوية وما بعد مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات .
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري،مشيرة إلى أن الدبلومات المتاحة ما بعد الثانوية تشمل اللغة الإنجليزية و الإدارة المكتبية و المُحاسبة وتقنية البرمجة و التسويق و المعاملات المصرفية و الحاسب الآلي التطبيقي , فيما خصص لمرحلة مع بعد البكالوريوس دبلومات: الإرشاد الأسري و سلامة المنشآت والوقاية من الحريق و إدارة الموارد البشرية و التصنيع الدوائي و الأمن السيبراني و المحاماة .
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:http://bit.ly/33Kanhl
// انتهى //
14:52ت م
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