تبوك 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسبدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اليوم ، استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات ما بعد الثانوية وما بعد مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات .وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري،مشيرة إلى أن الدبلومات المتاحة ما بعد الثانوية تشمل اللغة الإنجليزية و الإدارة المكتبية و المُحاسبة وتقنية البرمجة و التسويق و المعاملات المصرفية و الحاسب الآلي التطبيقي , فيما خصص لمرحلة مع بعد البكالوريوس دبلومات: الإرشاد الأسري و سلامة المنشآت والوقاية من الحريق و إدارة الموارد البشرية و التصنيع الدوائي و الأمن السيبراني و المحاماة .ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:http://bit.ly/33Kanhl// انتهى //14:52ت م0092