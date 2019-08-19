سكاكا 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.واستعرض سموه مع أمين الجوف عددا من المشروعات التي تهم المنطقة والخدمات البلدية المقدمة للمواطن .وأكد سمو نائب أمير المنطقة على الرفع من مستوى العمل البلدي، في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة ، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة سموه الشخصية.// انتهى //15:48ت م0107