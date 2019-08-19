الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأعلنت مؤسسة الملك خالد عن فتح باب التصويت لمبادرات جائزة شركاء التنمية ابتداءً من 21 اغسطس وحتى نهاية يوم 31 أغسطس من العام الحالي، ويأتي ذلك إيماناً من المؤسسة بدور كل فرد في المجتمع للإسهام في تغيير عالمنا إلى الأفضل.وأوضحت المؤسسة أن جائزة الملك خالد لشركاء التنمية تعنى بالمبادرات التي تحدث فارقا كبيراً وملحوظاً من خلال عملهم لخدمة المجتمع بالمملكة ، وتسعى دائما لتحقيق هدفها بأن يكون هناك مجتمع سعودي متكافئ الفرص ويسعى للازدهار، وذلك في دعم المساهمين في تنمية المملكة وتمكينهم عن طريق إحدى برامج المؤسسة، سواء كان من خلال الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات، أو تصميم السياسات وكسب التأييد، لا سيما أن جائزة الملك خالد هي إحدى البرامج الداعمة في تنمية المجتمع التي تحتفي سنوياً بمبادرات الأفراد والمنظمات التي تعمل على إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية بطرق مبتكرة، وتساعد على تمكين الآخرين لكي يحذوا حذوهم.وكانت المبادرات المرشحة لجائزة الملك خالد لشركاء التنمية لهذا العام هي: "مبادرة وتين"، وهي عبارة عن منصة إلكترونية تأسست عام 2017، وتعمل على تنظيم عملية التبرع بالدم في المملكة من خلال ربط المتبرعين ببنوك الدم في جميع مناطق المملكة، ويتألف فريق عمل المبادرة من 10 متطوعين تتلخص مهامهم في تقديم الدعم الفني والتقني والإجابة على استفسارات المتصلين.والمبادرة الثانية هي "مبادرة دراجتي": وهي مبادرة تطوعية بدأت عام ٢٠١١ وتتكون من ٢١ عضواً، وتهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة ودمجها مع العمل التطوعي، وتعمل المبادرة في معظم مناطق ومدن المملكة، شملت منطقة الرياض ومحافظاتها، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية ومنطقة عسير.أما المبادرة الثالثة فهي "مبادرة إحياء" : وهي مبادرة تطوعية تعمل في مدينة جدة انطلقت عام 2015، وتهدف إلى تحسين البيئة التعليمية داخل المدارس الخيرية من خلال ترميم المباني التعليمية ورفع الطاقة الاستيعابية لها بالتعاون مع الطاقم التعليمي وطلاب هذه المدارس، وتحديداً الأحياء الأقل حظا في جنوب جدة، ويتألف فريق عمل المبادرة من فريق أساسي يتكون من 10 شركاء متخصصين في مجال الهندسة المدنية والمعمارية.وأفادت المؤسسة أنه للاطلاع على المبادرات والمشاركة في التصويت يمكنكم زيارة موقع جائزة الملك خالد:kka.kkf.org.sa .// انتهى//15:50ت م0108