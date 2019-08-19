المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسيعيش ضيوف الرحمن لحظات من الروحانية والتأمل في خيال مئات السنين الماضية يستشعرون من فوق جبل الرماة " المشاهد والأحداث المذهلة" بغزوة أحد وما تبعها من تخطيط بقيت طوال هذه السنين للعبرة والعظة إضافة إلى الدعاء لشهداء أحد .وكالة الانباء السعودية رصدت هذه المشاعر لضيوف الرحمن خلال تواجدهم في هذا المكان الذي يقع بجوار جبل أحد هذا الجبل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ( أحد جبل يحبنا ونحبه ) وبين مقبرة يرقد بها صفوة من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا .ويظل جبل الرماة مقصد الكثير من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ورمزاً لاينسى في ذاكرتهم لما يحمل في طياته من ذكرى تاريخية سطرت بماء الذهب .//انتهى//15:54ت م0109