الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واستنطلق غداً مباريات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمباراتين، الأولى تجمع فريق الوصل الإماراتي بضيفه فريق الهلال السوداني والثانية تجمع الاتحاد السعودي بضيفه فريق العهد اللبناني.ففي مدينة دبي الإماراتية وعلى استاد زعبيل، يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الهلال السوداني في ذهاب مباريات دور الـ 32، ويسعى كلا الفريقين إلى تسجيل انطلاقة ناجحة في بداية مشوارهما العربي.وفي محافطة جدة بالمملكة العربية السعودية، يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره العهد اللبناني في مباراة الذهاب التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويسعى كلا الفريقين إلى الظفر بنتيجة ايجابية وتسجيل انطلاقة ناجحة في أولى خطواتهما في منافسات البطولة.ويشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي تأتي إمتداداً لبطولة كأس زايد، أندية، النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلان إلى دور الـ 32 من التصفيات الأولية القائمة في المملكة المغربية بمشاركة أندية الزوراء العراقي وهورسيد الصومالي واتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني والبنزرتي التونسي وتليكوم الجيبوتي وفومبوني القمري وشبيبة الساورة الجزائري.وتستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019 / 2020 حتى أبريل من العام القادم، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة في العاصمة المغربية الرباط.يذكر أن، فريق النجم الساحلي التونسي حقق اللقب العربي في الموسم الماضي 2018 / 2019، بعدما ظفر بكأس بطولة زايد للأندية الأبطال من أمام منافسه فريق الهلال السعودي بهدفين في مقابل هدف.// انتهى //15:59ت م0110