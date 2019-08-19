المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسزار رئيس بعثة حجاج سنغافورة البكري بن أحمد اليوم المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وما تقوم به الأدلاء من جهود لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة.وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جعفر بالي، حيث جرى الحديث عن خدمات الحج وما صاحبها من تخطيط سليم في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، معربًا البكري عن سعادته بما شاهده من خدمات جليلة بالمشاعر المقدسة والتطور الكبير الذي حدث في مشعر منى.كما أثنى البكري على وكالة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة والأدلاء لما لمسه من خدمات قُدمت لحجاج سنغافورة منذ وصولهم.//انتهى//16:05ت م0111