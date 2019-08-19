الطائف 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 ماختتمت فعاليات "ماراثون الألوان" ضمن موسم الطائف "مصيف العرب"، التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، حيث شهدت مشاركة اكثر من 3600 متسابق، في 3 مسارات رئيسية، وتقديم جوائز مالية بقيمة 300 ألف ريال، ورافقتها العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، التي لاقت إقبالاً كبيراً وخاصة من الأطفال.وقد قسمت اللجنة المنظمة الماراثون إلى 3 مسارات رئيسية، خُصص اليوم الأول للعوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم الثاني للهواة، والختامي للمحترفين، وبلغ عدد المشاركين في كل المسارات 3649، وتم تنويع الجوائز لتشمل "العوائل، الأشخاص ذوي الإعاقة، الهواة، كبار السن (أكبر من 50 عاماً)، المحترفين، السعوديين في سباق المحترفين".وحقق المركز الأول لفئة المحترفين، المتسابق عبيد محمد النعيمي، من دولة الإمارات، وحقق المركز الأول في فئة الهواة، المتسابق خالد محمد عبدالله هزازي، كما حقق المركز الأول في فئة العوائل، المتسابق عقيل علي هشبل القرني، أما المركز الأول لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان من نصيب المتسابق سعود صغير غميص السفياني.كما أقيمت العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لجميع أفراد العائلة، طوال أيام الفعاليات، وشملت كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية والعروض المتنوعة مثل عرض "الطبول، الألوان، النار، الفقاعات، ألعاب الخفة، العمالقة"، بالإضافة إلى منطقة الطعام والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، ومناطق أخرى مخصصة للألعاب المهارية والتحديات الرياضية.// انتهى //16:06ت م0112