لندن 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسدعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين الى إجراء انتخابات عامة من أجل إيجاد حل لأزمة المغادرة الأوروبية.وتعهد كوربين في كلمته أثناء زيارة لمقاطعة نورثهابمتونشير اليوم ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف مغادرة بلاده للإتحاد الأوروبي دون إتفاق، مبيناً إن إجراء انتخابات عامة هو ما تحتاجة البلاد الآن لتغيير المسار.ويأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة ستغادر الإتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل بغض النظر عما إذا توصلت الى إتفاق مع الأوروبيين أو دونه.// انتهى //16:14ت م0116