سنابس 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واستنظم جمعية البر الخيرية بسنابس في محافظة القطيف، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غدا ، ورشة عمل للرجال والنساء تحت عنوان "إدارة الخلافات الزوجية"، يقدمها الاختصاصي النفسي ناصر الراشد ، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك بمركز التنمية الأسرية التابع للجمعية بسنابس.وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، الى حل المشكلات والصراعات الزوجية باحترافية، وتناقش أسباب الصراع الزوجي، وأنواع المشكلات الزوجية، ونموذج السبب والنتيجة، ونموذج التواصل SBAR، وتنمية السلوك الإثرائي، وتنمية الوجدان وتنطيق المشاعر، وإعادة تنظيم الخبرات المعرفية.//انتهى //16:16ت م0117