عنيزة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات الفنون الشعبية في مهرجان ريف العوشزية، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي قدمت ألوانا مختلفة من الفنون، ولاقت تفاعلا من زوار المهرجان، حيث جاءت هذه العروض لتضاعف قوة البرنامج اليومي الذي اقتصر في أيامه الأولى على العروض الإنشادية وعروض الفرق الترفيهية .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان عبدالرحمن الجوهر أن البرنامج يضم العديد من المفاجآت التي ستسعد الزوار من أهالي محافظة عنيزة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الفرق الشعبية من مختلف مناطق المملكة للمشاركة، بالإضافة إلى إقامة عدة أمسيات الأسبوع المقبل.// انتهى //16:24ت م0120