كمبالا 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسلقي 19 شخصا مصرعهم عندما اصطدمت شاحنة محملة بالوقود بمركبات أخرى وانفجرت في بلدة مزدحمة في غرب أوغندا.وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في أوغندا مارتيال توموسيمي أن سائق الشاحنة فقد السطرة واصطدم بثلاث سيارات مانتج عن انفجار أدى إلى احتراق 25 كشك ووفاة 19 شخصًا ,ونقل عدد من الجرحى إلى المستشفى بينهم مصابين بجروح خطرة.ووقع الحادث في محلة كيامبورا بمنطقة روبيريزي بإقليم روبيريزي، وهي منطقة جبلية ليست بعيدة عن حديقة الملكة إليزابيث الوطنية، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //16:46ت م0123