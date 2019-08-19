الجوف 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وقد جرى توزيع 51 خيمة و 33 بساطا و 371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 371 فردًا.ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:50ت م0126