إسلام آباد 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.7 % أي ما يعادل 797 نقطة، وأقفل عند مستوى 29562 نقطة.وبلغ حجم التداول 76330110 سهماً نفذت في 319 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 235 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 63 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.وسيطرت أسهم شركات النفط والغاز والطاقة والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:51ت م0127