ظهران الجنوب 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسنفذت إدارة التعليم بظهران الجنوب بمقر مركز التدريب اليوم ، برنامج التهيئة المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد، الذي يهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال التطوير المهني التشاركي.وأوضح مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديدأن البرنامج الذي يستمر أسبوعا ويتضمن فعاليات ودورات ومحاضرات ولقاءات مع قيادات الإدارة التعليمية , وتركز في المقام الأول على تقديم الحقائب الأساسية للمعلمين والمعلمات الجدد.وشدد أبو حديد على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ، مؤكدا على المعلمين والمعلمات الجدد أهمية اكتساب المهارات والأساليب الحديثة وتطبيق ما تعلموه من علوم ومعارف والاستفادة من خبرات وتجارب زملائهم المعلمين السابقين وقادة المدارس.//انتهى //16:52ت م0128