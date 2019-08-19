عمان 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، التي تزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالات الدفاعية، وآخر التطورات الإقليمية، ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بهذا الخصوص.// انتهى //16:59ت م0130