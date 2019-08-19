نيويورك 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم بعدما عززت خطط الصين بخصوص إصلاح أسعار الفائدة الآمال بتحرك الاقتصادات الكبرى لمواجهة أثر التوترات التجارية العالمية المتصاعدة.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 134.05 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 26020.06 نقطة ، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 24.80 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 2913.48 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 110.19 نقاط أو 1.40 بالمئة إلى 8006.18 نقطة.// انتهى //17:27ت م0132