بغداد 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واساغلق المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.04 % , متوقفًا عند 478.88 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض اسهم 10 شركات, وارتفاع اسهم 9 شركات, فيما حافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 601,845,242 سهما,بقيمة 219,696,507 دينارًا عراقيًا, تحصلت من ابرام 242 صفقة, شملت 34 شركة مساهمة , من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //17:31ت م0133