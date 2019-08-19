عمان 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسالتقى المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان اليوم مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن محمد أدار.وأكد الجانبان خلال اللقاء أن مدارس الوكالة ستبدأ في الموعد المحدد للعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، رغم الأزمة المالية التي تمر بها والضغوطات التي تعصف بعملها.كما بحثا - وفقاً لبيان صحفي - التجديد المنتظر لتفويض الوكالة باستمرارها في تقديم خدماتها، والعمل على سدّ عجزها المالي الذي يناهز 150 مليون دولار، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بعمل الوكالة في الأردن.// انتهى //18:21ت م0142