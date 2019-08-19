الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واساختتم فريق الصقور السعودية مشاركته في معرض قدينيا الجوي في بولندا أمس, حيث قدم عروضًا جوية على مدى 3 أيام امام جمهور فاق 300 ألف متفرج.والتقى فريق الصقور السعودية في مقر المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني الذي أعرب عن سعادته بتواجد فريق الصقور السعودية في جمهورية بولندا لأول مرة ممثلاً للمملكة العربية السعودية في أكبر معرض جوي على مستوى بولندا لهذا العام 2019م.وضم المعرض أكثر من 27 مشاركاً من الفرق الجوية المشاركة المدنية والعسكرية من أكثر من 13 دولة منها أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وفننلندا وألمانيا.وتُعد هذه المشاركة الأولى لهذا العام في أوروبا لفريق الصقور السعودية الذي يستهل مشاركته هذا العام بتشكيل جديد يضم أكثر من 18 تشكيلاً جوياً وعرض يستمر لأكثر من 20 دقيقة.// انتهى //18:59ت م0148