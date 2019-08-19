المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسدشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري اليوم، الحملة التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالوكالة تحت شعار "مودة ورحمة"، حيث جرى توزيع الهدايا على الحجاج والزائرين الذين أعربوا عن شكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسعادتهم لتنظيم مثل هذه الحملات التي تحمل في طياتها مبادرات لقيم إسلامية وأخلاقية منبعها المسجد النبوي.وأفاد الشيخ الخضيري أن جميع العاملين يفخرون بخدمة قاصدي المسجد النبوي من ضيوف الرحمن من جميع أنحاء المعمورة، مقدماً شكره لجميع القائمين على تنظيم هذه الحملة المباركة، التي تأتي ضمن مبادرات "خير أمة" التي تنظمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.من جانبه أوضح مدير الادارة العامة للشؤون الخدمية بالوكالة مصلح بن عمير الصاعدي أن الحملة تُعنى بتعزيز الجانب الأخلاقي، وإبراز مبادئ وقيم الإخاء والمودة والرحمة، وهي من الصفات التي تتصف بها هذه الأمة.// انتهى //18:59ت م0149