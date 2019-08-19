الخرطوم 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسإلتقت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية السفيرة الهام أبراهيم محمد احمد اليوم، المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الافريقية السفيرة شو جينغهو التي تزور السودان حاليًا.وأكدت المسؤولة السودانية خلال اللقاء تقدير بلادها للدعم الصيني المستمر للسودان في كافة المجالات.وقدمت شرحاً حول تشكيل ومهام الحكومة الانتقالية بالتركيز علي قضيتي السلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد بالتعاون مع الشركاء الاقليمين والدوليين.من جانبها، أكدت مبعوثة الحكومة الصينية اهتمام بلادها بتطورات الاوضاع في السودان، مؤكدةً دعم الصين لعملية الانتقال السياسي بالبلاد وجهود استكمال تحقيق الاستقرار بالبلاد، وجددت الالتزام بالوقوف بجانب السودان في المنابر الدولية لحماية مصالحه القومية.// انتهى //19:02ت م0150