الخرطوم 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسهنأت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان قوي يوب سون، نيابة عن الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان، الشعب السوداني بمناسبة التوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيدة بدور الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا في التوسط في المحادثات التي قادت إلى هذه الاتفاقات المهمة.وجددت سون في بيان لها اليوم التأكيد على استعداد الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان لدعم السلطات الانتقالية في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.واختتمت حديثها قائلة: "إنني أشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الإعراب عن الحرص على التعاون مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها والالتزام بالمساعدة في عملية الانتقال".// انتهى //19:33ت م0154