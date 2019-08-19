الخرطوم 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسبدأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بمقرها بالخرطوم اليوم - الدورة التدريبية لتدريب المدربين فى مجال ريادة الأعمال - التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو - ، والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار وعدد من المؤسسات بالسودان وتستمر لمدة أربعة أيام لعدد 25 دارسًا من المسؤولين الذين يعملون في تطوير وتنمية رواد الأعمال والأعمال الصغيرة والمتوسطة بولايات جمهورية السودان.وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري في كلمة له خلال افتتاح الدورة أن تنمية ريادة الأعمال هي المخرج الأساسي لمجابهة التحديات الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص في كل الدول العربية من خلال تنمية وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مقدرات ومهارات الشباب فيما يتصل بتأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة فرص التوظيف وتطوير خطط العمل, وتقوية كفاءات ريادة الأعمال من خلال إعداد مجموعة من المدربين المتخصصين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من مساعدة ودعم المبتدئين من رواد الأعمال عن طريق تعزيز مهاراتهم ومقدراتهم في مايتصل بتأسيس وحسن إدارة مشروعاتهم حتى يتمكنوا من الاستمرارية والتوسع وتنويع منتجاتهم وخدماتهم وتسويقها مما يؤدي إلى تعظيم أرباحهم.وتتناول الدورة على مدى أيامها الأربعة موضوعات مهمة تتضمن مفاهيم ريادة الأعمال والأهداف والسبل لمراحل التطبيق وتحليل وتطوير القدرات والخبرات الريادية وتحديد واستنباط أفكار للمشاريع وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال.// انتهى //19:33ت م0155