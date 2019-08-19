الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسرأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية اليوم اجتماعاً استثنائياً لقيادات الدولة، ضمّ نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الاجتماع استعرض جملة التطورات على الساحة الداخلية اليمنية, وتداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي, مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن ويخالف أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة.وثمن الاجتماع الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية الذي عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -وفقهم الله-.وثمن الاجتماع الجهود المخلصة التي تقودها المملكة العربية السعودية لإنهاء حالة التمرد الانفصالي وعودة الأمور إلى نصابها.وفي الاجتماع أكد الجميع من خلال المداخلات أهمية توحيد الإمكانات والجهود والعمل بروح الفريق الواحد المشترك مع الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية والتأكيد على الأهداف والثوابت والمرجعيات، عادّاً ما يجري استهدافاً لليمن ووحدته وأمنه واستقراره.وحث الاجتماع على مواصلة الحكومة لاجتماعاتها ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها في هذا الصدد.// انتهى //19:37ت م0157