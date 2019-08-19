مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسرفع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما وجدوه حجاجهم من خدمات وتسهيلات حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.ولفتوا إلى أن جودة الخدمات مع كفاءة المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحسن التعامل في كل الجهات العاملة بالحج ألقت بظلالها على موسم كان واحدا من أفضل وأنجح مواسم الحج على الإطلاق.وأشادوا في خطابات تلقتها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بمستوى الخدمات التي تقدمها لحجاجهم منذ وصولهم للمنافذ.وأكد معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي فهد علي الشعلة على أن نجاح موسم حج هذا العام إنما يعود بعد فضل الله عزوجل وتوفيقه إلى ما توليه القيادة الرشيدة في بلاد الحرمين الشريفين من رؤى سديدة واهتمامات عديدة بضيوف الرحمن.واستشهد باستمرار تنفيذ المشروعات المهمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والخدمات التي قامت حكومة المملكة ـ حفظها الله ـ بتوفيرها سعيا لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصا على راحتهم وسلامته، وتقديم كل التسهيلات المعينة على أداء المناسك بكل سهولة ويسر من خلال منظومة عمل متميزة تشارك فيها جميع الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم الحج في المملكة ، والتي قامت كل منها بجهود عظيمة تكللت بفضل الله بهذا النجاح الذي يشهده القاصي والداني.من جهته أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج عمان سلطان بن سعيد الهنائي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العمانيين ، مشيراً في خطاب شكر تلقته المؤسسة بأن جميع الخدمات المقدمة للحجاج العمانيين سواء في مكة المكرمة أو في المخيمات بالمشاعر المقدسة كانت في مستوى التطلعات ، حيث أبدى جميع حجاج السلطنة رضاهم عنها، داعين الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وكل القائمين على الحج.وأثنوا على جودة الخدمات الإضافية التي قدمتها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في مشعري منى وعرفات ، مشيرا إلى أن المؤسسة التزمت بكل ما تعهدت به من خدمة ساهمت في أداء الحاج العماني نسكه بشكل مريح.كما رفع رئيس مكتب شؤون حجاج سوريا سامر بيرقدار شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما وجده الحاج السوري من ترحاب وحسن ضيافة وخدمات جيدة كانت له خير معين في أداء النسك ، مقدمين شكرهم على مستوى الخدمات والحرص على المتابعة والزيارات اليومية لتنفيذها ، ومعالجة كل المشاكل التي ظهرت في وقتها وتقديم أرقي وأجود الخدمات الممكنة.وشددوا على أن هذا الاهتمام والمتابعة أثمر بتنفيذ كامل الخدمات المتفق عليها على أتم وجه دون أي ملاحظات تذكر ، وانعكس إيجابيا بتحقيق الراحة والرضا للحجاج كافة في هذا الموسم الناجح.من جانبه هنأ رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية أحمد القسطاس على نجاح موسم الحج ، حيث وصفه بالموسم المتميز ، مرجعاً ذلك الى الخطط السليمة والمشاريع العملاقة التي عملت عليها الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الامير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ، حيث كانت ثمرة هذا الجهد المخلص والعمل الدؤوب نجاح مبهر لموسم الحج.وتقدم رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب بشكره وإمتنانه على الجهود التي بذلها جميع العاملين في خدمة الحجاج خصوصا القائمين على خدمة الحجاج المغاربة من مطوفين في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ، بما في ذلك عملية النقل والتصعيد ، وتفاعلهم الإيجابي مع كل الملاحظات وسرعة تلافيها وهو ما أدى إلى سلاسة رحلة الحاج في المشاعر المقدسة.// انتهى //19:48ت م0160