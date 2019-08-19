السيح 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج عايض بن حمود العصيمي.وهنأ محافظ الخرج العصيمي بمناسبة حصول المستشفى على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" بعد اجتياز المستشفى التقييم الشامل الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية.من جهته أعرب العصيمي عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج, واعداً ببذل قصارى الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات المستشفى الذي يُعد من أحدث المستشفيات المتخصصة بالمملكة.// انتهى //19:52ت م0162