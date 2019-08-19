واشنطن 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي نفّذه تنظيم داعش الإرهابي على حفل زواج في العاصمة الأفغانية كابول، السبت الماضي.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن شعب أفغانستان يستحق مستقبلًا خالٍ من الإرهاب، مشددة على أنه قد حان الوقت لجميع الأفغان للمشاركة في عملية السلام وبناء جبهة موحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //20:17ت م0166