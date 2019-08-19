عام / تعليم محايل يدشّن حافلات النقل المدرسي .
الاثنين 1440/12/18 هـ الموافق 2019/08/19 م واس
محايل 18 ذ والحجه 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس
دشّن مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم اليوم انطلاق حافلات النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير النقل التعليمي البالغ عددها 900 حافلة .
وتفقّد مدير التعليم " آل شريم " الحافلات ومدى تطبيقها مواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الشركة مثل حملها هوية النقل المدرسي " اللون الأصفر" واحتوائها على شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أي ملحوظات على الحافلة أو السائق .
وشدّد مدير التعليم على ضرورة إعداد برامج توعوية وتثقيفية للطلاب والطالبات بوسائل السلامة تتضمّن صعود الحافلة والجلوس على المقاعد حتى النزول من الحافلة , مؤكّدًا ضرورة سرعة اكتمال العدد لتغطية طلاب وطالبات المحافظة كافة .
وأفاد أنه جرى التأكّد من تدابير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية بالإضافة إلى تحديد أبعاد خاصة للمقاعد ومخارج الطوارئ واستخدام الزجاج الآمن والإطارات التي تتطابق مع المواصفات السعودية.
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