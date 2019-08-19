المنامة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأشاد مجلس الوزارء في مملكة البحرين بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في تنظيم ونجاح موسم الحج لعام 1440 هـ وذلك بفضل الله ثم بالاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام وحرصها المتواصل على تقديم وابتكار أجود الخدمات وأرقاها لتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة أمام ضيوف الرحمن.وأدان المجلس خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية التي عقدت اليوم، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية الإرهابية.وأكد المجلس من جهة أخرى تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييده المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وفي صد كافة الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل منها، محذرًا من مخاطر استهداف المنشآت النفطية والمساس بسلامة البنية التحتية للطاقة، وبما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد العالمي يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في صد مثل هذه الجرائم الإرهابية.// انتهى //21:28ت م0172