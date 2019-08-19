القاهرة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، تناولا خلاله مختلف أبعاد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، بأن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا الرؤى حول مختلف الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، لافتًا الانتباه إلى أن شكري استعرض جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.// انتهى //21:29ت م0175