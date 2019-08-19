سكاكا 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في بمدينة سكاكا اليوم جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها.واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية وقادة القطاعات العسكرية.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .// انتهى //21:49ت م0178