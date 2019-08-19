عمان 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة السبت الماضي، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.وأكد الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي، رفضه المطلق لجميع أشكال الإرهاب ومظاهره الإجرامية التخريبية، ولا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية الحيوية التي لا تنحصر فوائدها بمالكيها فحسب، بل تعود بالخير والاستقرار والرفاه على العالم أجمع دون استثناء.وأعرب عن دعم الاتحاد وتضامنه مع المملكة، في كل ما تبذله من جهود ملموسة لتعزيز أمنها وحماية مصالحها والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق الدبلوماسي والأمني والعسكري على المستويين الإقليمي والدولي، بغية كبح جماح كل من تسول له نفسه اتباع نهج التطرف والإرهاب والأعمال الإجرامية التخريبية سبيلا لتحقيق غايات وأهداف بعيداً عن المصلحة العامة للأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //22:18ت م0179