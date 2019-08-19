لندن 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 1.20 في المئة، ليصل عند مستوى 3369.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 62.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8733.30 نقطة.وحقق مؤشرا (أي إي إكس) الهولندي و (داكس) الألماني بمقدار 5.97 نقاط، و152.63 نقطة وأغلقا عند مستوى 547.91 نقطة و11715.37 نقطة على الترتيب.// انتهى //22:42ت م0181