الدوادمي 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم البرنامج التأهيلي لقادة المدارس الأهلية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الجدد، والذي تنظمه إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة، بحضور مدير الإشراف التربوي مناور العتيبي ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة محمد بن راشد الرويس ، وذلك بمركز التدريب التربوي.ويتناول البرنامج الذي يستمر على مدى أربعة أيام عدة محاور، منها تهيئة قادة المدارس الجدد، ومهام قائد المدرسة وفق منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي ومستجدات لائحة تقويم الطالب، وبناء الخطة التشغيلية للمدرسة، ودليل تنظيم الاختبارات ومعالجة المتعثرين لسداد الرسوم, وعقود العمل الموحدة.// انتهى //23:28ت م0182