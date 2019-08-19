واشنطن 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية اليوم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان.وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي بأن الرئيس ترامب أشار إلى أهمية خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان، والحفاظ على السلام في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي تحدث هاتفيًا الجمعة الماضية مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، ودعا البلدين إلى ضرورة الحوار حول مسألة كشمير.// انتهى //23:45ت م0184