نيويورك 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم بعدما هدأت التقارير المخاوف من تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي بعد جهود تحفيزية في الصين وألمانيا التي تأججت الأسبوع الماضي مع تراجع عوائد السندات.وحقق مؤشر (داو جونز) الصناعي مكاسب بمقدار 249.58 نقطة، ما نسبته 0.96 في المئة، ليصل عند مستوى 26135.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 1.21 في المئة، ما يعادل 34.88 نقطة، ليغلق عند مستوى 2923.56 نقطة.وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 106.82 نقاط، ما نسبته 1.35 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 8002.81 نقطة.// انتهى //23:47ت م0185