الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسوقف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم , على طلبات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم في مناطق " عسير - المدينة المنورة - المنطقة الشرقية "، وذلك ضمن الخطة الزمنية المعدة للالتقاء بالمواطنين والمواطنات عبر برنامج " لقاء" الإلكتروني كواحدة من الخدمات التي يقدمها مركز التواصل في وزارة التعليم بهدف الوصول إلى خدمة أسرع، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين من مختلف مناطق المملكة.وأوضح المشرف العام على مركز تواصل عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص معالي الوزير على إيجاد قنوات تواصلٍ فاعلة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى إليها وزارة التعليم في إيجاد تواصل ذكي بين المواطن والحكومة.وبين أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.// انتهى //01:14ت م0189