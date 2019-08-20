موسكو 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسأدانت روسيا الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل أمس وأدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص، مطالبة المجتمع الدولي بتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهابيين في البلاد.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الهجوم يأتي في وقت بدأ فيه الشعب الأفغاني يشعر بالأمل والتناغم الوطني بعد 18 عامًا من الحرب، مقدمة التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وحثت الوزارة السلطات الأفغانية وقوى التحالف الدولي على اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الأمن في أفغانستان.// انتهى //03:43ت م0193