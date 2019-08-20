عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الفيصل يلتقي مدير عام التعليم بمكة
محمد بن ناصر ينوه بمشاركة جامعة جازان بالحج
أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى
سعود بن نايف: على الباحثين اكتشاف كنوز الجزيرة العربية
أمير الجوف يدشن مؤشر جودة الهواء
فيصل بن مشعل: التعليم أنبل مهنة وأسمى عمل
الشرعية تثمن جهود المملكة لإعادة الاستقرار في عدن
وصول 193844 حاجاً إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج
العقيد المالكي: الاقتراب من الحدود الجنوبية للمملكة «خط أحمر»
سفارة المملكة في البحرين تودع السفير آل الشيخ
وزير الخارجية الفلبيني يستقبل رئيس مجلس الشورى
معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.. ودمشق تندّد بدخول رتل عسكري تركي
النظام السوري يقتحم خان شيخون بريف إدلب
48 قتيلاً وتشريد 16 ألف أسرة ضحايا سيول السودان
السودان: ارتباك قوى التغيير يؤجل تشكيل مجلس السيادة
الجيش اليمني يتقدم في صعدة.. والحوثي يواصل خروقاته بالحديدة
الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق
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