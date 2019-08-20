الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلادهالفيصل يلتقي مدير عام التعليم بمكةمحمد بن ناصر ينوه بمشاركة جامعة جازان بالحجأمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحىسعود بن نايف: على الباحثين اكتشاف كنوز الجزيرة العربيةأمير الجوف يدشن مؤشر جودة الهواءفيصل بن مشعل: التعليم أنبل مهنة وأسمى عملالشرعية تثمن جهود المملكة لإعادة الاستقرار في عدنوصول 193844 حاجاً إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحجالعقيد المالكي: الاقتراب من الحدود الجنوبية للمملكة «خط أحمر»سفارة المملكة في البحرين تودع السفير آل الشيخوزير الخارجية الفلبيني يستقبل رئيس مجلس الشورىمعارك عنيفة مع فصائل المعارضة.. ودمشق تندّد بدخول رتل عسكري تركيالنظام السوري يقتحم خان شيخون بريف إدلب48 قتيلاً وتشريد 16 ألف أسرة ضحايا سيول السودانالسودان: ارتباك قوى التغيير يؤجل تشكيل مجلس السيادةالجيش اليمني يتقدم في صعدة.. والحوثي يواصل خروقاته بالحديدةالناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق// يتبع //06:02ت م0003